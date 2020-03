Coronavirus : pourquoi cette crise est une opportunité géopolitique pour la Chine

publié le 30/03/2020 à 17:33

Un pont aérien entre la France et la Chine a débuté pour lutter contre le Coronavirus. Un premier avion avec à son bord près de 100 tonnes de matériel médical, dont 5,5 millions de masques médicaux, a ainsi atterri à Roissy, dimanche 29 mars. La Chine démultiplie les opérations d’aide de ce genre et a décidé de livrer du matériel de protection à pas moins de 82 pays !

Comment expliquer cette décision ? Est-ce une nouvelle forme de diplomatie ? Il y a deux personnages très actifs qui soutiennent Pékin dans cette opération planétaire. Le premier c’est Jack Ma, le fondateur et propriétaire d’Alibaba, l’équivalent d’Amazon en Chine, et lui aussi envoie des dizaines de milliers de masques dans chaque pays. En Italie, il a même fait imprimer dessus les paroles d’un opéra célèbre ! L’autre personnage s'appelle Monsieur You. C’est l’un des industriels les plus importants dans le secteur du masque en Chine. Il possède 40% du marché et il fait fortune depuis le début de l’épidémie.

Le patron a augmenté les cadences de ses usines pour fournir le monde entier. Tous les secteurs industriels chinois sont désormais mis à contribution. Même les fournisseurs de composants pour téléphones portables se sont mis à confectionner des masques. La Chine veut se présenter comme un "Saint-Bernard planétaire", mieux elle veut transformer cette épidémie en opportunité géopolitique. Un officiel chinois a récemment parlé d’une "route de la soie sanitaire"...

