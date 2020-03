Coronavirus : quelles sont les conséquences de la fermeture des frontières ?

publié le 31/03/2020 à 18:23

L’aéroport d'Orly ferme ses portes le mardi 31 mars, à 23h59, faute de trafic. Cet événement inédit consacre la fermeture des frontières. C’est la première fois que l'aéroport ne fonctionnera pas depuis son inauguration en 1961. Derrière la chute du trafic aérien, c’est la fermeture des frontières qui est évidemment le principal problème.

La quasi-totalité des pays du monde ont fermé leurs frontières depuis une quinzaine de jours dans un mouvement qui n’a pas d’équivalent depuis plus de 80 ans. Il faut remonter en effet au début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Dans les périodes de crise, le référent politique principal, c’est l’autorité nationale. Le système de santé est également national.

Ces fermetures de frontières ont de lourdes conséquences économiques. Le trafic aérien mondial a baissé de 90%, le tourisme est à l’arrêt quasi total. Et il y a toutes les conséquences sur le commerce. En France, le commerce extérieur, c’est plus de la moitié du PIB.

Au final, il y aura des gagnants et des perdants. Moins d’importations ça peut favoriser les producteurs de fruits et légumes français par exemple. Mais il y aura aussi des perdants, tous ceux qui vivaient au moins en partie des exportations. Dans une voiture, on trouve des composants provenant de 35 pays différents ! À l'occasion de la crise du Coronavirus, on mesure notre dépendance vis-à-vis de ces chaînes internationales. Il suffit de noter les pénuries de médicaments.

Le fret aérien n’a lui baissé que de 10 à 15% car il y a un énorme pont aérien qui est maintenu entre la France et la Chine.

