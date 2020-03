publié le 16/03/2020 à 08:08

127 morts et plus de 5.000 cas. C'est le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France, alors qu'en Chine et en Corée, le nombre de personnes contaminées ne cesse de baisser. Antoine Bondaz, chercheur en science politique et spécialiste de la Chine et de la Corée, explique au micro de RTL les raisons de ces différences.



En Chine ou en Corée, les mesures de restrictions ont consisté dans un premier temps à "circonscrire la crise dans l'espace afin que le reste du pays puisse venir en soutien" alors qu'en Europe, "l’ensemble des pays sont touchés, et dans ces pays l’ensemble des régions sont touchées", analyse-t-il.

Par ailleurs, les mesures de restrictions adoptées en Chine et en Corée sont beaucoup plus drastiques qu'en France. "En Corée du sud il y a un dépistage systématique avec jusqu'à 25.000 tests par jour et les mesures de distanciation sociale sont extrêmement bien mises en oeuvre par les populations", explique Antoine Bondaz.

Selon lui en France, une grande partie de la classe politique "a trop longtemps fermé les yeux". Quant à la discipline de la population, "il faut que les gens aient conscience que dans leur village, dans leur quartier il y a des gens contaminés : les images de Paris, c'est quelque chose qu’on n'aurait pas vu en Corée."