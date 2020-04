Coronavirus : quels sont les festivals et événements d'ores et déjà annulés ?

publié le 14/04/2020 à 17:30

La nouvelle a fait l'effet d'une douche froide. Si l'annonce d'Emmanuel Macron d'un début de déconfinement à partir du 11 mai a donné de l'espoir aux professionnels du spectacle et du tourisme, la suite allait plutôt les accabler. En effet, le chef de l'État a indiqué que les rassemblements publics continueront à être interdits jusqu'à la mi-juillet, minimum.

De quoi perturber voire plomber une saison riche en manifestations culturelles diverses, qui en parallèle font tourner de nombreux commerces dans les régions où elles ont lieu. Les hôteliers et les restaurateurs sont alarmés à l'idée de rester fermés et à ne pas bénéficier des retombées des concerts, expositions et festivals, qui resteront interdits.

Il en est de même pour le moment pour le Tour de France, dont l'organisation pourrait être reportée, alors qu'une menace d'annulation n'est pas écartée au regard de la logistique lourde de la Grande Boucle.

D'ores et déjà, le Festival d'Avignon est annulé. De même que Solidays. Ce mardi 14 avril, on a appris que les Eurockéennes de Belfort n'auront pas lieu. Les ferias de Pentecôte de Nîmes et Arles n'ont pas eu lieu, et la menace plane sur les fêtes de Bayonne, dont la foire au jambon a déjà été reportée au mois d'octobre.

Plusieurs festivals n'auront pas d'édition 2020

Le printemps de Bourges, le Hellfest et Lollapalooza n'auront pas d'édition 2020. Quant aux Vieilles charrues et et aux Francofolies, l'incertitude est de mise. Pour le second, il va falloir prendre au mieux une décision de report, car les dates actuelles (10 au 14 juillet) le rendent impossible à organiser.

De son côté, le festival des Francofolies de la Rochelle, prévu du 10 au 14 juillet, a été annulé. "À la suite des déclarations du président de La République, ce lundi 13 avril, n’autorisant pas la tenue des festivals jusqu’à la mi-juillet, la 36e édition des Francofolies de La Rochelle, qui devait se tenir du 10 au 14 juillet 2020, est donc reportée du 10 au 14 juillet 2021", expliquent, ce mardi, les organisateurs.

Le Festival de Cannes sous "nouvelles formes"

Faute de pouvoir être reporté à fin juin-début juillet en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Festival de Cannes pourrait prendre de nouvelles "formes" pour son édition 2020, ont annoncé mardi ses organisateurs. "Il apparaît désormais difficile de penser que le Festival de Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme initiale. Néanmoins, nous avons commencé hier soir de nombreuses consultations dans le milieu professionnel en France et à l'étranger. Elles s'accordent sur le fait que le Festival de Cannes (...) doit continuer à étudier l'ensemble des éventualités permettant d'accompagner l'année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d'une manière ou d'une autre", indique le festival dans un communiqué.