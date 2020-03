Coronavirus : pourquoi la Chine et la Corée du Sud semblent mieux résister

et Catherine Mangin

Chine, Corée du Sud, Singapour… Les pays d'Asie du Sud-Est n’ont pas encore éradiqué le Coronavirus, mais ils ont mieux contrôlé l’épidémie que les pays occidentaux. Comment ont-il fait ? Et bien les stratégies adoptées pour lutter contre le virus ont été différentes.

Un confinement extrêmement strict en Chine : seule une personne par foyer a le droit de sortir et une fois tous les trois jours. En Corée du Sud, pas de confinement strict, mais le pays a mis en place un dépistage massif. Aujourd’hui, il y a 600 centres de dépistage qui fonctionnent en continu.

Les technologies de l’information ont également pris beaucoup d’importance. En Corée du Sud, un système permet de surveiller l’utilisation des cartes bancaires. Et dès qu’une personne contaminée vous approche, vous recevez un SMS. À Singapour, le gouvernement a adopté un gigantesque programme de lutte contre le virus. Toutes les personnes contaminées sont obligées d’envoyer plusieurs fois par jour une photo d’elles dans leur domicile. On imagine mal de telles mesures de surveillance en France ou en Europe.

