Covid-19 : la baisse des émissions de CO2 n'aura aucun effet sur le climat

publié le 07/08/2020 à 23:05

En raison des mesures imposées partout à travers pour contrer l'épidémie de coronavirus, les émissions de CO2 vont diminuer de 8% en 2020. Une baisse qui, bien qu'en étant considérable, n'aura pas d'impact sur la lutte contre le réchauffement climatique.

Selon une étude publiée dans Nature Climate Change et rapporté par Sud-Ouest, la chute sans précédent des émissions de gaz à effet de serre, durant les confinements autour du monde, ne permettra pas de ralentir le changement climatique.

En outre, d'après les chercheurs, même si les mesures de distanciation sociale et de restrictions des voyages se poursuivaient jusqu'en 2021, nous n'économiserions que 0,01 degrés de réchauffement d'ici 2030. Or, pour avoir un impact réel sur le changement climatique et pour respecter l'accord de Paris de 2015 nous devrions limiter le réchauffement à 1,5 degrés ou 2 degrés. Nous sommes donc loin du compte !

Ainsi, si l'on cherchait véritablement à ralentir le réchauffement, nous devrions baisser les émissions de CO2 de 7,6% tous les ans, de 2020 à 2030, et non pas seulement pendant une année.

D'autre part, Piers Forster, co-auteur de l'étude, se montre sceptique : "Si je suis tout à fait honnête, il est peu probable que le monde se décarbone à un rythme compatible avec +1,5°C".