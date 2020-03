Coronavirus : deux usines de gel hydroalcoolique vont être construites en 10 jours

et AFP

publié le 24/03/2020 à 23:36

Les usines d'Ineos, géant de la chimie, sont totalement tournées vers la fabrication d'alcool isopropylique et l'éthanol, ingrédients du gel hydroalcoolique. Mais son fondateur, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, veut aller plus loin pour répondre à la pénurie européenne de ce produit anti-bactérien : il va lancer la construction de deux usines, qu'il veut réaliser en dix jours, en Angleterre et en Allemagne.

"Ineos est le plus grand fabricant en Europe d'ingrédients pour les gels hydroalcooliques. Nous construirons deux usines au Royaume-Uni et en Allemagne en dix jours pour en produire de manière substantielle", a expliqué Jim Ratcliffe.

Selon un communiqué, la première usine sera située à Middlesbrough dans le nord-est de l'Angleterre. Ses capacités de production devraient être d'un million de bouteilles par mois. Le projet suivant devrait être mené en Allemagne. Le gel hydroalcoolique devrait être distribué gratuitement aux hôpitaux, et fournir les écoles, les entreprises et les supermarchés.