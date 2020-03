publié le 17/03/2020 à 04:35

Une escroquerie choquante en cette période de crise sanitaire. Matt Colvin, un Américain originaire du Tennessee, "est devenu en quelques heures l’un des hommes les plus détestés" des États-Unis, comme le rapporte le New York Times, lundi 16 mars. En cause : il est soupçonné d’avoir revendu sur internet, à des prix particulièrement élevés, du gel hydroalcoolique avec la complicité de son frère.

"Les deux hommes ont fait main basse sur 17.700 bouteilles de gel hydroalcoolique qu’ils ont acquis dans plusieurs magasins situés dans des villes autour de chez eux", rapporte le journal Ouest-France.

Quelques jours plus tard, ils les ont revendues sur Amazon et eBay à des prix oscillant entre 7 et 70 dollars (6,30 et 63 euros). Ils auraient réussi à écouler près de 300 produits en ligne. Amazon et eBay ont d'ores et déjà annoncé avoir déconnecté leur compte pour escroquerie, relatait le New York Times dans un premier article.

"À la suite d’une mise en demeure", le procureur général de l’État du Tennessee a interdit aux deux hommes de revendre leurs produits. Ces derniers pourraient être sanctionnés par la justice américaine, a précisé un membre du bureau du procureur général du Tennessee. Les deux frères auraient alors décidé de faire don de leurs milliers de bouteilles de gel hydroalcoolique à une église et des associations locales.