Les infos de 6h30 - Coronavirus : l'Allemagne interdit les rassemblements de plus de 2 personnes

publié le 23/03/2020 à 07:42

L'Europe reste l'épicentre de l'épidémie de coronavirus et les pays s'organisent. Désormais en Allemagne, tous les rassemblement de plus de deux personnes sont interdits, et ce pour minimum deux semaines. Cette mesure ne s'applique pas pour les familles ou les foyers de plusieurs membres.



Les restaurants sont eux aussi fermés dans tout le pays. Ils pourront cependant fournir des plats à emporter. Les Allemands sont priés de bien vouloir respecter une distance de sécurité de 1 mètre 50 lorsqu'ils sont dans des lieux publics.

Angela Merkel a annoncé qu'elle se mettait en quarantaine, par précaution. Un médecin qui lui avait injecté un vaccin contre les infections à pneumocoque vendredi dernier, a été testé positif au coronavirus. La chancelière allemande se fera donc tester à son tour, dans les prochains jours.

À écouter également dans ce journal

Toulouse - Airbus reprend sa production dès ce lundi 23 mars. Seuls les essais en vol et les livraisons reprennent. La reprise de l'activité se fait sur la base du volontariat. "Il y a plus de personne qui se sont portées volontaires pour aller travailler, que de personnes dont on a besoin" a déclaré Jean-Marc Escourrou, le secrétaire Force Ouvrière d'Airbus.

Confinement - Le conseil scientifique se réunit ce lundi matin sur le prolongement du confinement. Les Français s'y attendent et selon un sondage Ifop pour M6, près de 90% d'entre eux souhaitent que les mesures soient renforcées. "On n'a pas le droit de faire courir à la population un risque qu'elle ne mesure pas entièrement à cette heure" a déclaré Philippe Saurel, qui a instauré un couvre feu pour sa ville de Montpellier.

Pôle emploi - Toute les agences Pôle emploi sont fermées dès ce lundi 23 mars, selon les informations de RTL. Pour vos démarches, vous pouvez vous rendre sur le site internet dédié.