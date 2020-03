Coronavirus : au Royaume-Uni, les plus fragiles priés de se confiner trois mois

et AFP

publié le 22/03/2020 à 14:21

"Les chiffres sont très frappants, et ils s'accélèrent. Nous ne sommes qu'à quelques semaines, deux ou trois, de l'Italie. Les Italiens ont un superbe système de santé. Et pourtant, leurs médecins et infirmières ont été complètement dépassés par la demande", a prévenu le Premier ministre britannique, Boris Johnson, dans un message au pays, le 22 mars.



Il a appelé ses compatriotes à un "effort national collectif", pour ralentir la diffusion du virus, qui a fait 233 morts dans le pays, faute de quoi, le service public de santé "sera submergé de la même manière", a-t-il averti.

Le gouvernement, qui avait déjà demandé aux Britanniques d'éviter tout contact ou déplacement "non essentiel", a pressé les personnes les plus fragiles à ne plus sortir de chez elles pendant au moins trois mois, soit 1,5 million de personnes identifiées par le NHS (service de santé public).

Livraison de provisions à domicile

Les personnes vulnérables qui resteront confinées chez elles pourront se voir livrer des provisions et des médicaments. "Le service de santé public va contacter les personnes identifiées comme vulnérables", a déclaré le Dr Paul Johnstone, directeur de Public Health England. "Si vous recevez une lettre, il est d'une importance vitale que vous ne participiez pas à des rassemblements, ne sortiez pas pour faire vos courses, pour vos loisirs ou pour voyager", a-t-il ajouté.

Face à la propagation du virus, le gouvernement a ordonné la fermeture des écoles, pubs, restaurants, théâtres, cinémas et salles de sport depuis le 21 mars. "Bien que le gouvernement ne veuille pas emprunter la voie du confinement, si les Britanniques ne respectent pas les consignes, le gouvernement étudiera d'autres options", a prévenu le 22 mars le ministre du Logement britannique, Robert Jenrick.