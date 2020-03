Coronavirus : pourquoi les Français se ruent dans les supermarchés

publié le 19/03/2020 à 19:25

Des rayons de pâtes, de papiers toilette ou encore d'essuie-tout totalement dévalisés. Aux quatre coins de la France, les mêmes scènes : des clients paniqués se ruant dans les magasins d'alimentation pour faire des provisions. Dès les premières rumeurs d'un confinement total pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, des millions de Français ont eu le même réflexe.

Comment expliquer ce phénomène ? Pourquoi tant de personnes se sont précipitées dans les supermarchés en même temps ? Les Français sont-ils si indisciplinés que cela ? En réalité, ces comportements ont été observés sur une grande partie de la planète... En Australie, en Italie, aux États-Unis. "C’est un phénomène bien connu des mouvements de foule, explique François Lenglet. Ça semble absurde. Mais comme tout le monde le fait, on craint que si on ne le fait pas nous-mêmes on ne se retrouve pris en défaut."



Travail, marchés financiers, mondialisation... Chaque jour, le journaliste François Lenglet et Catherine Mangin, directrice adjointe de l'information de RTL, se penchent sur les bouleversements que provoque la crise du coronavirus. Ils répondent également à la fin de chaque épisode à des réponses précises posées par les internautes. Dans ce premier numéro : les banques vont-elles continuer à fonctionner ? et la situation s’améliore-t-elle vraiment en Chine ?

