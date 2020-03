Allemagne : une ligne ferroviaire sabotée, la piste de l'attentat pas écartée

et AFP

publié le 20/03/2020 à 22:01

Un conducteur d'un ICE, le train allemand à grande vitesse, avait signalé une anomalie dans la matinée à sa hiérarchie lors du passage de son train sur un pont près de Niedernhausen, situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Francfort. Un sabotage est en effet survenu ce vendredi 20 mars dans la Hesse (centre-ouest de l'Allemagne), sur lequel la police enquête.

"Il y a eu des dommages sur la ligne de chemin de fer" reliant Cologne à Francfort à hauteur d'un pont, a expliqué à l'AFP une porte-parole de la police de Wiesbaden. "Puisque les recherches sont actuellement menées dans toutes les directions, une éventuelle tentative d'attentat ne peut être exclue", a-t-elle précisé.

La Deutsche Bahn (DB), l'entreprise ferroviaire publique allemande, a parlé d'un "sabotage". Après enquête, il s'est avéré que des boulons permettant aux rails de rester attachés avaient été intentionnellement enlevés sur environ 80 mètres au niveau d'un pont, selon la DB.

Le trafic des trains a tout de suite été interrompu sur cette ligne et des contournements ont été mis en place. Selon l'hebdomadaire Der Spiegel, au moment de l'inspection, les rails étaient espacés de cinq centimètres de plus que d'habitude. Si plus de trains avaient passé le pont, selon une première évaluation, ils auraient pu dérailler.