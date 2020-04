Coronavirus dans le monde : avec plus de 60.000 morts, le point sur la pandémie

publié le 05/04/2020 à 07:15

Selon un comptage réalisé par l'AFP samedi 4 avril, à partir de sources officielles, le nombre des cas de contamination par le nouveau coronavirus dépasserait 1,12 million, parmi lesquels plus de 60.000 décès, dans 190 pays et territoires. L'Italie est toujours le pays le plus endeuillé, avec 14.681 morts officiellement enregistrés, devant l'Espagne (11.744 décès), les États-Unis (7.159), la France (6.507) et le Royaume-Uni (3.605).

La Chine observe samedi une journée de deuil national en hommage aux plus de 3.300 personnes officiellement mortes du Covid-19 : recueillement solennel, drapeaux en berne et distractions annulées. Par respect pour les défunts, le pays interdit les activités publiques de loisir. Même certains jeux vidéos chinois en ligne sont inaccessibles.

D'après la Banque asiatique de développement, la pandémie pourrait coûter de 2.000 à 4.100 milliards de dollars à l'économie mondiale, soit 2,3% à 4,8% du PIB mondial. L'économie américaine a souffert en mars des premiers effets de la crise avec un taux de chômage bondissant à 4,4% et 701.000 emplois détruits, selon le département du Travail.



Confinement général

Au moins 3,9 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, sont appelées ou contraintes à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans plus de 90 pays ou territoires, selon un comptage de l'AFP.

En France, le gouvernement a annoncé qu'un "dispositif exceptionnel" de 160.000 policiers et gendarmes a été mis en place pour empêcher les départs en vacances et faire respecter le confinement. Les dernières données officielles en Allemagne donnent "un peu d'espoir", a déclaré la chancelière Angela Merkel, jugeant toutefois prématuré un assouplissement des mesures de restriction.

Pour le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, "le pire est à venir" dans les pays en conflit. Il a relancé son appel à des cessez-le-feu partout dans le monde. La reine Elisabeth II s'exprimera dimanche, sa quatrième intervention extraordinaire en 68 ans de règne.

La pandémie menace de pénuries des centaines de millions de personnes dans le monde, majoritairement en Afrique, qui dépendent des importations de denrées alimentaires et des exportations pour les payer, a prévenu l'ONU.

Possible transmission par voie aérienne

Aux États-Unis, Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des maladies infectieuses et conseiller du président Donald Trump sur l'épidémie, a évoqué des informations selon lesquelles "le virus peut en réalité se transmettre quand les gens ne font que parler, plutôt que seulement lorsqu'ils éternuent ou toussent". Donald Trump a annoncé peu après que les autorités sanitaires conseillaient désormais aux Américains de se couvrir le visage à l'extérieur.

Une commande de 200.000 masques de protection destinés à la police de Berlin a été "confisquée" à Bangkok, ont affirmé les autorités berlinoises, qui soupçonnent une intervention américaine. Des présidents de régions françaises avaient déjà accusé des Américains de "surenchérir" et de les priver de masques que la Chine se serait engagée à vendre à la France. Washington avait démenti toute intervention de l’État fédéral.