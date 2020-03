Coronavirus en Italie : le bilan dépasse les 10.000 morts

L'Italie devient le pays le plus touché par le coronavirus

et AFP

publié le 28/03/2020 à 18:49

L'Italie vient de franchir le seuil des 10.000 morts du coronavirus le 28 mars 2020. La veille, les données officielles de la Protection civile rapportaient une hausse record de près de 1.000 morts du coronavirus en 24 heures. Un bilan qu'aucun pays au monde n'avait atteint jusqu'à présent.

Le 28 mars 2020, les nouvelles données rapportent 899 décès comptabilisés en 24 heures, a annoncé la Protection civile. Avec 10.023 décès, l'Italie est le pays le plus endeuillé au monde par cette pandémie. La péninsule a enregistré un total de 92.472 cas de coronavirus, avec une contagion qui poursuit son lent ralentissement, avec une hausse de cas positifs de 8,3% jeudi 26 mars, une de 7,4% vendredi 27 mars et une 6,9% ce samedi. Le confinement de l'Italie, de Milan à Venise, a démarré le 8 mars 2020, une semaine avant celui de la France.

Il y a une note d'espoir, malgré ces chiffres : en Lombardie, la région la plus touchée de la péninsule avec près de 40.000 cas et près de 6.000 morts, le nombre de personnes hospitalisées avec des symptômes est resté quasiment stable, de même que celui des patients en soins intensifs.

"Dans nos hôpitaux, on commence à pousser un soupir de soulagement, léger mais quand même. Dans tous les services d'urgences, on enregistre une réduction (des arrivées de patients, ndlr), dans quelques-uns elle est légère, dans d'autres plus marquée", a déclaré Giulio Gallera, le responsable de la santé en Lombardie.