Une polémique enfle au sujet de la Chine : le pays aurait-il volontairement minimisé son nombre de morts du nouveau coronavirus Covid-19 ? Officiellement, quelques milliers de personnes sont décédées à Wuhan. Mais ces derniers jours, des photos sèment le trouble.



Avec des files d'attente de plus de 200 mètres et des livraisons de milliers d'urnes funéraires, les photos de la réouverture des funérariums laissent planer un sérieux doute sur le bilan exact de l'épidémie en Chine. C'est à Wuhan, là où tout a commencé, que l'on s'étonne le plus : on ne recense que 3.186 décès dans la province de Wuhan et 3.304 dans toute la Chine.

Mais selon une enquête de la presse, au moins 6.500 urnes funéraires ont été livrées à Wuhan pour que les familles puissent venir récupérer les cendres de leurs proches défunts. Ils ne sont certainement pas tous morts du Covid-19. Mais sur les réseaux sociaux, on se demande si la Chine n'aurait pas caché ses morts. En effet, le pays compte officiellement trois fois moins de victimes qu'en Italie alors que le pays est vingt fois plus peuplé.