Coronavirus aux États-Unis : avec 250.000 cas, la situation de plus en plus critique

publié le 04/04/2020 à 14:54

Le Covid-19 gagne du terrain aux États-Unis alors qu'il y a quelques temps le Président Donald Trump minimisait l'épidémie et assurait que son pays serait protégé. Ce sont les chiffres des contaminés et des morts qui viennent contredire le scénario initial du leader américain.

Près de 1.500 décès supplémentaires ont été enregistrés entre le jeudi 2 et le vendredi 3 avril. Jamais un pays n'avait atteint un tel nombre, et avec déjà 250.000 personnes testées positives et plus de 7.000 morts au total, le pays est pourtant encore très loin du pic de la pandémie.

C'est toujours à New York, qui enregistre à elle seule près de la moitié des décès, que la situation est la plus dramatique. Face à la propagation du virus, la population est désormais appelée à se recouvrir le visage d'un masque à l'extérieur. Une recommandation annoncée depuis la Maison Blanche par le Président, qui a pourtant jugé bon de préciser que lui-même n'en porterait pas.



Les autorités sanitaires américaines ont pourtant été bien plus fermes dans leur recommandations. Elles affirment, études à l'appui, que le virus peut se transmettre dans l'air lorsque les gens se parlent ou respirent, et pas seulement lorsqu'ils toussent ou éternuent. Un revirement pour les responsables américains qui ont longtemps indiqué qu'il n'était pas nécessaire de porter un masque à moins de présenter des symptômes du coronavirus.