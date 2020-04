publié le 04/04/2020 à 08:33

Des vacances de Pâques sous cloche. Pour la première zone concernée, la zone C, c'est-à-dire l'Ile-de-France et l'Occitanie, depuis ce vendredi 3 avril, ce sera des vacances uniquement sur papier à cause de l'épidémie du coronavirus.

Le ministère de l'Intérieur est catégorique : hors de question de rejoindre un lieu de villégiature et tolérance zéro avec des contrôles renforcés sur les routes, comme l'a indiqué Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur :"Nous devons avoir en tête que la meilleure façon de se protéger, la meilleure de combattre le virus, c'est de faire en sorte que l'on assume le confinement. Les contrôles se poursuivront, il n'y aura aucun relâchement si cela permet de sauver des vies (...) Nous seront présents tout le week-end pour vérifier cela : sur les lieux de vacances, les chemins de vacances mais aussi dans les lieux publics et partout où cela sera nécessaire", a-t-il déclaré.

Tandis que le nombre de décès et de personnes hospitalisées ne cesse de s'alourdir, ce vendredi 3 avril, plus de 420.000 contrôles ont été effectués sur le territoire.

À écouter également dans ce journal

Transfert de malades - Depuis le début de la pandémie, la Bretagne qui a déjà accueilli des malades en réanimation, s'apprête à soulager les hôpitaux saturés, notamment du Grand-Est et d'Ile-de-France, tout le week-end.

Police - Le haut fonctionnaire, Didier Lallement, qui avait fait une corrélation entre les personnes gravement atteintes et celles qui n’avaient pas respecté le confinement, n’a pas démissionné. Christophe Castaner tente de calmer la polémique.

International - La Chine s’est figée ce samedi 4 avril au matin à 10h locales, pour un moment de recueillement national de trois minutes à la mémoire des personnes décédées des suites de l’épidémie de Covid-19.