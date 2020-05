WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 01/05/2020 à 07:43

La tension est palpable entre la Chine et les États-Unis après que Donald Trump a affirmé que le coronavirus vient d’un laboratoire chinois. Depuis plusieurs semaines, des soutiens du président américain, sur les antennes et les réseaux sociaux, répètent une théorie complotiste selon laquelle les Chinois auraient conçu ce virus pour détruire l’économie américaine et empêcher la réélection de Donald Trump.

Dernièrement, l’administration du président américain a fait pression sur les agences de renseignement pour enquêter et trouver des preuves contre la Chine, ce qui permettrait à Donald Trump de la blâmer encore plus pour la pandémie, et donc évacuer les nombreuses questions qui se posent sur sa gestion de la crise.

Cette pression crée des remous au sein des services de renseignement qui sont sceptiques, et les scientifiques qui ont étudié le coronavirus disent que la probabilité écrasante est que c’est un animal qui a contaminé un homme, comme le VIH, comme Ebola, comme le SRAS.

C’est dans ce contexte que la direction nationale du renseignement, qui regroupe les 17 services dont la CIA, vient de publier un communiqué, c’est rare, qui conclut que le coronavirus "n'a pas été créé par l'homme et n'a pas été génétiquement modifié".

Donald Trump affirme disposé de preuves

Néanmoins, l’affaire n'est pas close car quand le président Trump a été interrogé un peu plus tard à ce sujet par FOX News, où il a prétendu ne pas être au courant de ce communiqué, ne pas savoir de quoi il était question, et a relancé une théorie selon laquelle le virus aurait été conçu dans un laboratoire de Wuhan.

Quand FOX News lui a demandé s’il savait avec un degré de certitude élevé que le virus vient de ce laboratoire, il a répondu clairement "oui", mais qu’il n'était autorisé à en dire plus, à donner les preuves.

Il n'est pas totalement exclu que le virus vienne du laboratoire et d’ailleurs, la direction du renseignement précise qu’elle cherche à déterminer si la contamination est venue d’un contact avec des animaux infectés ou si c’était le résultat d’un accident dans le laboratoire de Wuhan. Car il reste cette hypothèse où un accident de laboratoire a contaminé un chercheur qui a ensuite transporté le virus.

Il y a deux ans, des spécialistes américains avaient signalé le manque de sécurité dans ce laboratoire de Wuhan après une visite et ce simple doute suffit à Donald Trump pour se poser en victime.