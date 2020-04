Coronavirus : un laboratoire de Wuhan est-il à l'origine de la pandémie ?

publié le 20/04/2020 à 18:10

L’épidémie de coronavirus a-t-elle été causée par une imprudence humaine ? Depuis plusieurs mois, un laboratoire de virologie de Wuhan, conçu avec l'aide de la France, nourrit les soupçons sur l'origine du virus. Des interrogations qui arrangent Donald Trump, dont la gestion de la crise est pointée du doigt.

L’histoire officielle, c’est que l’épidémie de Covid-19 est née dans le marché de Wuhan où l'on vend des animaux vivants, dont certains auraient été contaminés. On a notamment parlé du pangolin… Plusieurs cas de contaminations ne semblent pas liés au marché, mais plutôt à un hôpital qui jouxte un laboratoire classé P4. Une installation de très haute sécurité qui héberge les souches les plus dangereuses des virus connus. L’ensemble se trouvant à moins de 300 mètres du... marché de Wuhan.

Selon le quotidien Washington Post, l'ambassade des États-Unis à Pékin, après plusieurs visites à l'institut, a alerté en 2018 les autorités américaines sur des mesures de sécurité apparemment insuffisantes dans un laboratoire qui étudiait les coronavirus issus de chauves-souris. La chaîne américaine Fox News, citant "plusieurs sources" anonymes, a incriminé le laboratoire P4 du site.

Le patient zéro reste introuvable

De plus, une éminente scientifique, Chi Jen Li, qu’on surnomme "Batwoman", a montré que le Covid-19 venait des chauve-souris. Problème : on ne vend pas de chauve-souris sur le marché de Wuhan… Certains spéculent sur le fait qu’une fausse manipulation aurait fait sortir le virus à l’air libre. Un chercheur aurait pu le respirer de manière accidentelle.

"C’est une thèse vraisemblable, estime François Lenglet. Il n’y pas de preuves, mais de nombreux points d’interrogation. Il y a deux ans, le laboratoire P4 de Wuhan a été visité par une mission scientifique qui avait alerté sur des précautions insuffisantes. Le deuxième point troublant, c’est qu’on a jamais retrouvé le patient zéro..."

Le laboratoire chinois incriminé par des médias américains comme possible source du nouveau coronavirus a catégoriquement démenti toute responsabilité dans la pandémie.

