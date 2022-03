Ben Laden : pourquoi n’a-t-on jamais vu la photo de sa dépouille ?

10 ans que les services de renseignements américains cherchaient Ben Laden. 10 ans que tous les Américains souhaitaient au plus profond d’eux-mêmes la mort de celui qui était à l’origine du plus grand traumatisme que le pays avait dû affronter, le 11 septembre 2001.

10 ans que les familles des 3.000 victimes des attentats les plus meurtriers que les États-Unis aient connu attendaient cela. Le 2 mai 2011, après 10 ans de traque, Ben Laden est abattu au Pakistan. L’opération Geronimo aura duré 40 minutes avant que les hélicoptères ne repartent dans la nuit noire, avec à leur bord la dépouille de Ben Laden, qui disparaîtra au fond de la mer d’Oman. Personne, à part ceux qui l'ont jeté dans la mer, n'a vu sa dépouille. Aucune photo ne sera publiée. Pourquoi ?

"C'est une décision de Barack Obama (...) Il a considéré qu'il ne fallait pas montrer un trophée de chasse vu qu'apparemment le corps était très durement mutilé par des tirs à bout portant, mais ça, c'est une supputation", explique Jean-Pierre Filiu, professeur des universités à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient contemporain et du djihadisme, au micro de Jour J.

"Ce qui est certain c'est que les conditions dans lesquelles la dépouille de Ben Laden a disparue, a été engloutie, n'ont pu qu'alimenter les débats, les théories du complot. Les États-Unis ont insisté en expliquant qu'Oussama Ben Laden a été traité post-mortel selon les rites musulmans avant d'être jeté dans l'Océan indien", poursuit-il.

"Mais, ça laisse quand même une impression étrange, comme si l'Amérique, au bout de 10 ans de traque alors même qu'Obama affirme que la justice a été rendue, ne pouvait pas regarder dans les yeux son ennemi absolu. Comme si l'Amérique avait peur de lui après la mort", ajoute Jean-Pierre Filiu. "Ce n'était sûrement pas l'impression d'Obama, mais c'est quand même celle qui prévalue après les conditions de subtilisation de cette dépouille", conclut le professeur.

Est-ce qu'Al-Qaïda a encore de l'influence ?

Al-Qaïda s'est-elle éteinte avec la mort de son leader demande Flavie Flament dans Jour J. "Pas du tout. La succession de Ben Laden a été assez fluide. C'était son adjoint à la tête d'Al-Qaïda, l'égyptien Ayman al-Zawahiri, qui lui a succédé exactement dans les conditions qui étaient envisagées", lui répond Jean-Pierre Filiu.

"Et il est toujours à la tête de l'organisation 11 ans plus tard (...) notamment au Sahel où le Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans (GSIM), qui est une branche locale d'Al-Qaïda et qui est l'ennemi principal des Français, des Occidentaux dans la zone". "En fait, si Al-Qaïda a souffert c'est moins du fait de ces opérations terroristes que du fait de la concurrence de Daesh", analyse Jean-Pierre Filiu.

