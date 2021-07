Emmanuel Macron a dévoilé le calendrier de retrait des troupes françaises au Sahel. Un calendrier qui est programmé en deux temps. D'abord, une réorganisation des troupes. La menace terroriste s'est déplacée vers le sud du Sahel dans la zone dite des trois frontières, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'idée est de recentrer les troupes françaises là où elles seront le plus utiles.

"Cette reconfiguration débutera dès les prochaines semaines, a lancé le Président de la République Emmanuel Macron. En cohérence avec l'impératif d'endiguer une diffusion de la menace au sud, elle se traduira par une réduction de nos empreintes militaires les plus au nord. Ces fermetures s'étaleront sur le second semestre de l'année 2021 et seront achevées d'ici début 2022. Une fois ce cheminement fait, l'opération Barkhane sera fermée", a ainsi conclu le chef de l'Etat.

L'opération Barkhane laissera place à une alliance internationale autour de la force Takuba, ces forces spéciales de neuf pays européens qui accompagne les armées africaines au combat. La France continuera de participer à la lutte contre le terrorisme à la formation des armées aux côtés de partenaires européens. Cette réorganisation se déroulera à effectif constant et le retrait des troupes débutera de manière progressive début 2022. A terme, ce ne seront plus 5.000 mais entre 2.500 et 3.000 soldats français qui resteront déployés au Sahel.

Cyclisme - Nouvelle victoire de Mark Cavendish sur le Tour de France, cette fois-ci à Carcassonne. Le Britannique s'est imposé pour la 34e fois et égale ainsi le record d'Eddy Merckx.

Tourisme - Premier gros week-end de départ en vacances pour les juilletistes. Reportage dans le sud-ouest, à Cestas, dans une des aires d'autoroute les plus fréquentées de la région. Elle se trouve en effet sur le trajet entre Paris, Bordeaux et l'Espagne.

Coronavirus - Le variant Delta sera sans doute majoritaire en France dès ce week-end, a indiqué ce vendredi 9 juillet le ministre de la santé Olivier Véran Le Président prendra la parole dès ce lundi soir à 20h.