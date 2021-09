Afghanistan : la production d'héroïne, l'hypocrisie des talibans

L’Afghanistan agonise sous le fanatisme religieux, un peuple fuit son pays jusqu’à s’accrocher aux ailes des derniers avions américains sur son sol, et des femmes héroïques revendiquent les droits fondamentaux dont elles sont privées sous le coup d’une violence inhumaine.

Dans Jour J, le journaliste et écrivain Olivier Weber, qui a pu se rendre en Afghanistan et rencontrer des talibans, parlent de leur hypocrisie et d'un vrai manque de culture. "C'est bourré de paradoxes. C'est ce qui m'a surpris quand j'ai vécu avec eux, et surtout avec le mollah Hassan qui était le numéro 2 du mouvement taliban à Kandahâr (...), explique le journaliste au micro de Flavie Flament.

"Je lui disais : 'Expliquez-moi, vous et les ministres, ce que vous recherchez'. Et ce qui revenait au bout des semaines de discussions, c'était un concept : la pureté", explique Olivier Weber. Les talibans veulent alors être "l'Émirat le plus pur au monde".

Olivier Weber leur posait alors des questions sur la production d'héroïne dans le pays. "92% de l'héroïne du monde entier vient de l'Afghanistan. Elle est transformée dans d'autres pays, mais elle provient du pavot afghan", souligne le journaliste. Mais les talibans lui répondent que : "le mot héroïne n'est pas inscrit dans le Coran". "J'ai lu deux fois le Coran. Il faut qu'on me cite un jour une sourate du Coran [un chapitre, ndlr] qui interdit aux jeunes filles de 10 ans ou de 12 ans, pubères ou prépubères d'aller à l'école", s'insurge le journaliste. Qui a alors tenté de mettre ses interlocuteurs talibans face à cette contradiction et s'est vu répondre : "Vous comprenez, ça détourne la femme de la prière". "Tu parles !", ironise Olivier Weber.

