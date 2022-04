Pâques : 3 recettes originales au chocolat pour se régaler en famille

Qu'allez-vous déguster en ce week-end e Pâques ? Hervé Palmieri, connu sous le nom d'Hervé Cuisine, vidéaste et auteur culinaire (100% craquage chocolat) dévoile ses recettes pour vous régaler en famille.

Si vous achetez du chocolat pour Pâques dans le commerce, en cette "période de psychose bactériologique", comme le décrit Flavie Flament, Hervé Cuisine recommande d'acheter "des tablettes de chocolat, soit bio, soit équitables".

L'ingrédient commun du chocolat noir, blanc et au lait, c'est le beurre de cacao. "Et dans le chocolat blanc, le chocolat au lait, on a des produits laitiers (...) et on a des graisses lactiques, donc le gras du lait et du sucre, et on en a beaucoup dans le chocolat blanc. Il y a deux fois plus de sucre dans le chocolat blanc que dans le chocolat noir, par exemple", poursuit Hervé Cuisine. "C'est sûr qu'on dit que le chocolat noir est plus sain. Il y a moins de sucre, il y a plus d'ingrédients utiles pour l'organisme, alors qu'on est plus sur le plaisir de la texture avec le chocolat blanc", conclut Hervé Cuisine.

1. Le saucisson au chocolat

Pour cette recette, vous aurez besoin 200 g de chocolat au lait à pâtisser, 100 g de biscuits sablés, 40 g de beurre, 1 œuf, 1 verre de mini-Chamallows(ou de gros Chamallows coupés en morceaux), mais aussi un demi-verre de noisettes grillées et 2 cuillères à soupe de sucre glace.

Faites fondre délicatement le chocolat avec le beurre au bain-marie, puis laissez refroidir quelques minutes. Ajoutez l’œuf et fouettez bien en partant du centre pour émulsionner la préparation.

Ajoutez les mini-Chamallows, les noisettes entières et les biscuits écrasés. Répartissez la préparation sur du film alimentaire, roulez-la en boudin bien serré et placez au réfrigérateur pour au moins 8 h. Déballez le saucisson et roulez-le dans du sucre glace avant de le couper en tranches.

2. Un brownie au chocolat-courgette

Il vous faudra, 1 belle courgette (200g de courgette râpée égouttée), 200g de chocolat noir à pâtisser, 80g de sucre, 4 œufs et 50g de noisettes grillées concassées. La recette comprend aussi 40g de farine, 20g de cacao en poudre non sucré, 1 cuillère à café de levure chimique

et 1 pincée de fleur de sel.

Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Rincez et râpez la courgette, puis égouttez-la bien en la pressant entre vos mains. Vous devez obtenir 200g de courgette râpée. Faites fondre le chocolat coupé en morceaux au bain-marie ou au micro-ondes, puis laissez refroidir quelques instants.

Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre, puis, lorsque le mélange est bien mousseux, ajoutez progressivement le chocolat puis la courgette râpée et mélangez.

Incorporez les ingrédients secs (farine, cacao, levure et fleur de sel) en mélangeant délicatement. Ajoutez les noisettes concassées, puis versez dans un moule carré de 20 cm de côté chemisé de papier cuisson. Enfournez pour 30 min.

3. Fondant chocolat-amande tout végétal

Pour ce gâteau, il vous faudra 300 ml de préparation végétale liquide à cuisiner (coco, amande, soja…), 200g de chocolat noir à pâtisser à 70 % et 200g de poudre d’amande. Prévoyez aussi 50 g de fécule de maïs, un demi-sachet de levure chimique, une banane bien mûre, une cuillère à café d’extrait de vanille.



Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Hachez le chocolat et réservez-le dans un grand bol. Dans une casserole, faites chauffer la préparation végétale avec la vanille, puis versez-la sur le chocolat haché. Avec un fouet, émulsionnez le mélange en remuant depuis le centre.



Mixez la banane, puis ajoutez-la à la préparation précédente. Ajoutez les ingrédients secs : poudre d’amande, fécule de maïs et levure chimique. Mélangez bien et versez dans un moule de 18 cm de diamètre huilé et enfournez pour 30 min. Laissez refroidir complètement avant de démouler le gâteau.