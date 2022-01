Les encas, les graines, les fruits secs un véritable atout pour notre alimentation. "Ça contient plein de bonnes choses, ça se met partout, c'est délicieux et croquant. Et puis c'est bon pour la santé, car c'est très riche en phytostérols et ça contient des protéines végétales", explique Angèle Ferreux-Maeght, cheffe et naturopathe.

Ce sont des ingrédients que l'on peut mettre partout : dans les yaourts, les compotes, les smoothies, les salades. "Mais aussi sur le salé comme sur une soupe ou des légumes rôtis au four par exemple, ça apporte vraiment de la saveur sans ajouter des sauces grasses", ajoute Angèle Ferreux-Maeght.



Est-ce que ces encas sont caloriques ? "C'est vrai qu'en naturopathie, on n'aime pas trop parler des calories parce que par exemple, une boisson light zéro calorie ne va pas nous faire du bien, alors qu'un avocat en saison va nous apporter plein de choses alors que c'est très calorique. Donc, tout est une question, de quantité et de d'hygiène de vie globale", précise la cheffe et naturopathe.

"Si on mange des fruits et des légumes, si on en des repas sains, on peut se permettre de prendre par jour une petite poignée de toutes ces super graines et de tous ces super produits idéalement pour le goûter", constate Angèle Ferreux-Maeght.

La recette du granola

"Le granola est très facile à faire à la maison. D'abord, préchauffez le four à 180 degrés. Dans un grand saladier, mélangez toutes les graines que vous voulez : des noix, des graines de chia, les graines de lin, des noix de cajou, les noix de Grenoble, avec du riz soufflé ou des flocons d'avoine ou des flocons de sarrasins. Vous pouvez rajouter des agrumes. Moi, j'aime bien les faire avec du jus d'orange", explique Angèle Ferreux-Maeght.



"Sinon, on peut mettre un peu de miel ou du sirop d'érable, de l'huile d'olive, de la fleur de sel. On mélange tout ça, on le met au four et on laisse croustiller. Et c'est vraiment à l'odeur qu'on va comprendre que c'est cuit. Donc, au bout d'un quart d'heure à peu près. Je conseille de mélanger régulièrement (...) C'est tout simple à faire et on peut en faire des salés aussi pour les salades", conclut la cheffe.