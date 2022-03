Leclerc, Carrefour, Auchan... Quel est le supermarché le moins cher pour faire ses courses ?

Face à la montée des prix de certains produits et à la situation qui ne risque pas de s'améliorer à cause de la guerre en Ukraine, où remplir son caddie sans se ruiner ? Il existe en effet une grande différence de prix d'une enseigne de grande distribution à une autre et selon certaines zones géographiques.

Tout d'abord, quels types de produits vendus en supermarchés sont les plus touchés par l'inflation demande Flavie Flament au micro de Nous Voilà Bien ! "Nous, ce qu'on a observé sur un an, c'est que le prix des pâtes, des huiles végétales, des viandes et des fruits et légumes ont le plus augmenté sur cette période-là. Et à contrario, c'est les rayons boisson et hygiène qui pour l'instant sont épargnés", lui répond Marine Perier-Dulhoste, journaliste pour UFC Que Choisir.

Selon le classement d'UFC Que Choisir, qui a réalisé un panier de 98 produits comparés d'une enseigne à une autre, le supermarché le moins cher est Leclerc avec un panier à 328 euros. "Ensuite on a Intermarché, Colruyt, Système U, Cora, Carrefour, Auchan et Casino qui est bon dernier avec un panier à 460 euros", révèle Marine Perier-Dulhoste.

Comment expliquer la différence des prix ?

"Ce qu'on a pu voir, c'est qu'au niveau des rayons surgelés et de l'épicerie sucrée, on peut avoir plus de 20% d'écart entre eux, entre Leclerc, qui est moins cher, et Casino, qui est le plus cher", détaille Marine Perier-Dulhoste.

Cette différence de prix entre les enseignes, on peut "l'expliquer surtout selon la concurrence locale et l'implantation des enseignes. C'est-à-dire que s'il y a une enseigne qui a beaucoup de magasins dans un endroit, une autre enseigne qui veut attirer les consommateurs a tout intérêt a proposer des prix plus bas", "donc c'est vraiment en fonction de l'implantation des magasins", analyse aussi la journaliste. Les prix dans les supermarchés sont d'ailleurs librement fixés par le distributeur, "après, ce que les magasins vont faire, c'est qu'ils vont s'observer les uns les autres pour adapter leurs prix".

Quant au drive, l'enquête d'UFC Que Choisir a révélé que le prix est équivalent "entre les magasins et les drive, sauf pour Casino où pour le coup, le panier coûte moins cher en drive qu'en magasin, on a une différence de 9% de prix".