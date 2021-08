Cuisine : la recette des beignets de fleurs de courgettes de Bastien Depietri

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un chef qui partage ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce mardi 17 août, le chef de la Maison Abel à Lyon, Bastien Depietri, dévoile la recette du beignet de fleur de courgette.

"La courgette est un produit de saison qu'on aime partager (...) c'est très simple et ça épate souvent les copains, car c'est un produit assez coquin qu'on aime partager, qu'on peut manger avec les doigts", démarre le chef installé à Lyon.

Pour cette recette, il faut préparer un appareil à tempura à savoir une pâte à frire avec 70g de farine, 50g de fécule, une pincée de sel et 10cl d'eau bien froide et un œuf. "Si vous voulez des beignets très légers, je vous conseille d'utiliser de l'eau gazeuse", précise Bastien Depietri. Dans un saladier, mettez la farine, la fécule, le sel et l'œuf. Fouettez et versez doucement l'eau très froide.

Trempez les fleurs de courgette dans cette pâte et mettez-les une minute par face dans le bain de friture. "Ce qui est important, c'est lorsqu'on sort les fleurs de la friture, il faut bien les assaisonner", ajoute le chef.