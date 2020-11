Sans gluten : la recette facile des cookies au chocolat noir

publié le 07/11/2020 à 09:00

Voici une recette facile et rapide de cookies au chocolat noir sans gluten pour petits et grands, croustillants sur le dessus et moelleux au cœur. Vous n'aurez besoin que de 15 minutes de préparation et de 10 minutes de cuisson par plaque. De quoi préparer en un rien de temps ces merveilleux biscuits, intense en chocolat.

Avec cette recette vous obtiendrez environ 35 cookies de 9 centimètres de diamètre. Attention, les cookies s’étalant lors de la cuisson, il faut bien laisser environ 5 centimètres entre chaque gâteau sur la plaque. Autre astuce : la fécule de maïs n‘est autre que de la maïzena.

Tous les ingrédients listés ci-dessous se trouvent facilement en supermarché, mais également en magasin bio ou sur les sites internet spécialisés.

Ingrédients :

- 340 g de chocolat noir pâtissier, coupé en petit morceaux

- 20 g de poudre d’amande

- 20 g de fécule de maïs (ou fécule pomme de terre)

- 30 g de farine de riz demi-complet

- ¼ de cuillère à café de poudre à lever

- ¼ de cuillère à café de sel fin

- 120 g de sucre de canne en poudre

- 95 g de sucre de canne complet (type paradura ou panela)

- 90 g de beurre, à température ambiante

- 3 œufs

- 1 cuillère à café de poudre de vanille ou d’extrait de vanille

Les ingrédients pour les cookies au chocolat noir sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RYL.fr

Préparation :

1. Préchauffer le four à 175°C. Préparer une plaque de cuisson et la recouvrir d’une feuille de papier cuisson.

2. Dans une casserole, faire fondre au bain-marie le chocolat noir coupé en morceau. Garder de côté.

3. Mélanger dans un grand bol, les ingrédients secs : poudre d’amande, fécule de maïs, farine de riz, poudre à lever et sel. Garder de côté.

4. Mélanger dans un autre bol les sucres. Garder de côté.

5. Dans un saladier, battre au batteur électrique le beurre puis verser le sucre jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Ajouter les œufs un après l’autre en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition.

6. Verser alors en alternance le mélange des ingrédients secs“ et le chocolat fondu, en commençant et en terminant par les ingrédients secs. Ne pas trop mixer.

7. Sur la feuille de papier cuisson, déposer la pâte à l’aide d’une cuillère à soupe et l’étaler légèrement pour former un cercle Espacer chaque cookie d’environ 5cm.

8. Cuire de 10 à 14 minutes selon le four.

9. Laisser refroidir les cookies sur une grille.

