Jour de l'An : la recette originale d'un apéritif avec des pommes dauphine

Guillaume Goupil, chef du restaurant étoilé le Baudelaire à Paris, dévoile sa recette de pommes dauphine à l'anguille fumée et champignons. Un apéro étonnant et plein de saveurs pour votre réveillon Nouvel An.

Pour 6 personnes, vous aurez besoin de 500g de pommes de terre, 4 œufs, 12,5cl de lait, 12,5cl d’eau. Mais aussi de 150g de farine, 80g de beurre, un peu d’anguille ou de saumon fumé et 300g de chanterelles jaunes ou champignons de Paris.

Commencez par faire cuire les pommes de terre au four pendant une heure à 180 degrés sur un lit de gros sel. À côté, faites la pâte à choux : dans une casserole, mettez l’eau, le lait, le sel et le beurre. Faites chauffer doucement, lorsque le beurre est fondu, portez à ébullition et ajoutez la farine en une fois. Lorsque le mélange forme une boule homogène, ajoutez, hors du feu, les œufs un à un en mélangeant, puis la pulpe des pommes de terre qui sortent du four.

Faites ensuite des quenelles avec le mélange et les frire à 180 degrés quelques minutes. Elles doivent être bien dorées. Vous pouvez les manger comme ça en accompagnement ou y ajouter sur le dessus des petits morceaux de poisson fumé et quelques champignons poêlés pour faire des bouchés apéritives.