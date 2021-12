Réveillon du Nouvel an : Cyril Lignac livre ses cocktails favoris pour petits et grands

Réveillon du Nouvel an : Cyril Lignac livre ses cocktails favoris pour petits et grands

Il est généralement très attendu pour faire la fête : le Réveillon du Jour de l'An. Si celui de l'an passé était soumis à un couvre-feu, cette année, pas de limites d'heure ni de convives, même si le bon sens est évidemment recommandé.

Il est donc temps de tourner la page de 2021 et de regarder vers de nouveaux horizons. Le chef cuisinier et pâtissier Cyril Lignac dévoile ses conseils pour un apéritif réussi grâce à de bons cocktails qui sauront ravir petits et grands.

Pour les adolescents et pas les enfants qui pourraient ne pas apprécier la légère amertume de ce "Lagon bleu", le chef propose de mélanger "50 cl de jus de pamplemousse, 3 cuillères à soupe de sirop de menthe, un peu de soda pour que ça pétille, ou une limonade".

Pour séduire les plus jeunes, un "Punch des Îles" sans alcool pourra faire l'affaire. Composé de jus de banane, de jus d'ananas, d'un citron pressé, de jus d'orange et de fruit de la passion, il suffit de mélanger le tout avec des glaçons. Évidemment, les adultes peuvent ajouter une dose de rhum (à consommer avec modération).

Pour les plus grands, sortons le champagne. Il suffit de vider une bouteille entière dans un grand récipient et ajouter 100 ml de liqueur de litchi, mais aussi 100ml de jus de citron et 100ml de sirop de sucre de canne. Il est également possible de découper des morceaux de litchi afin de les mettre dans le mélange avec de la glace pilée. Laissez macérer quelque temps et le tour est joué, vous pouvez servir votre cocktail.