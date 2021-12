Noël : comment faire de bons champignons farcis avec les restes du réveillon ?

Le Réveillon c’est bien joli mais l’art d’accommoder les restes c’est tout aussi passionnant. Pendant les fêtes de Noël, on prépare toujours trop de choses en ayant peur de manquer. Cela va nous servir à préparer des jolis champignons farcis. Vous prenez des gros champignons de Paris et vous suivez le chef Philippe Mille, deux étoiles au guide Michelin, au domaine de Crayères à Reims.

Il vous conseille de d'abord enlever la queue du champignon. Taillez les pieds en tranches puis dans l’autre sens pour faire une brunoise. En somme, taillez tous les restes du bouillon de volaille que ce soit des carottes, des oignons ou des châtaignes.

Dans une casserole, mettez une noisette de beurre et ajoutez-y la garniture. On a donc cette belle farce où tout compote ensemble. Ensuite, on va venir garnir ces champignons qu’on a cuits à blanc avec cette farce. Ajoutez au dernier moment le saumon fumé coupé grossièrement, quelques herbes éventuellement, les brisures de marrons.

On peut également le faire avec des pommes de terre. L’idée est de récupérer tout ce qui reste et se faire un joli repas le lendemain avec.