Pour cette recette de dessert original, gourmand et fondant pour les fêtes de fin d'année, vous aurez besoin de 2 belles poires (comice ou conférence), légèrement fermes, 50 cl d’eau, 75 g de sucre. Le chef François Gagnaire, du restaurant Anicia, ajoute que vous devrez avoir 8 cl de liqueur de verveine citronnelle macérée (maison ou artisanale), 100g de crumble aux noisettes (tant pour tant de farine, beurre et sucre),10g de poudre de noisette et du citron vert (zeste).

Réalisez le sirop en faisant bouillir quelques minutes le mélange eau et sucre, puis retirer du feu. Faites le crumble en mélangeant tous les ingrédients du bout des doigts. Faites cuire à 160 degrés pendant une quinzaine de minutes. Lorsque le sirop est tiède, ajouter la liqueur de verveine et réservez au frais.

Coupez les poires en petits cubes réguliers d’environ 1 cm de côté et mettez-les dans le sirop. Disposez vos dés de poires et votre sirop (avec la quantité désirée) dans une coupelle. Parsemer des morceaux de crumble pas trop petits, puis râper au dernier moment quelques zestes de citron vert. Il faut servir rapidement pour ne pas faire détremper le biscuit.