Recette : les conseils de Matthias Marc pour un tartare de truite aux betteraves

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un chef qui dévoilera ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce mercredi 21 juillet, Matthias Marc, demi-finaliste de la saison 11 de Top Chef nous donne ses conseils pour cuisiner la truite.

Poisson d'eau douce de la Franche-Comté, "que je travaille et que j'affectionne depuis que je suis petit", confie Matthias Marc. "J'ai envie de faire un petit tartare de truite. Je sais que je vais me faire engueuler par mes grands-parents, car la truite, c'est aux amandes et au vin jaune, mais on va faire tartare de truite betteraves et framboises", ajoute le chef.

On taille les filets de truite en tartare avec des cubes de 5mm. Ensuite, on va venir tailler de la betterave en petits cubes et la cuire tout simplement à l'eau. On ajoute du jus de citron et de "la bonne huile d'olive pressée à froid", des framboises, de la ciboulette. On mélange le tout et grâce au jus de citron, vous aurez de l'acidité et de la rondeur . "Pour l'été, cela fait une belle entrée", conclut Matthias Marc.