Les astuces de Cyril Lignac pour une vinaigrette originale et aigre-douce

Coralie d'Agen aimerait que Cyril Lignac l'aide à cuisiner une vinaigrette "originale".

"C'est vrai que la vinaigrette est une sauce qui assaisonne beaucoup de choses. On va la faire différemment", démarre Cyril Lignac. Mixez 100g d'oignons blancs avec un petit peu d'eau, du gingembre râpé. "Cela va me faire une petite pâte à base d'oignons et de gingembre", décrit le chef. Vous ajoutez une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de vinaigre de riz ou du vinaigre du cidre, une cuillère à soupe de sauce soja, un petit peu de moutarde.

Mélangez le tout "et vous avez une sauce aigre-douce", explique Cyril Lignac. Il révèle qu'il l'utilise dans une salade de crevettes-avocats, petites tomates, des cœurs de laitues, "cela parfume et cela donne une super vinaigrette".



