Les recettes de Cyril Lignac pour cuisiner le butternut autrement qu'en soupe

Raphaël qui vit dans les Yvelines voudrait savoir comment cuisiner le butternut autrement qu'en soupe.

"Le butternut est une variété de potiron et on l'appelle ainsi car il a des arômes de noisette", explique Cyril Lignac. "C'est vrai qu'en soupe pour moi c'est le meilleur parce que je le fais rôtir avec du beurre, je mouille avec de l'eau, je laisse cuire et je mixe", poursuit le chef.

On peut déguster le butternut en purée. On lui enlève la peau (comme pour la soupe), on le cuit, on l'écrase à la fourchette. On y ajoute quelques noisettes, une noix de beurre demi-sel et on peut le déguster ainsi avec des coquilles Saint-Jacques.

Pour du butternut rôti, il faut garder la peau. Passez-le à la poêle puis au four à 180 degrés. "Cela va nous donner comme une patate douce et cela marche très bien avec le chorizo", révèle Cyril Lignac. Faites revenir le chorizo à la poêle avec de la crème fraiche et nappez ensuite votre butternut rôti avec cette crème de chorizo.

