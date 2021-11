À l'occasion de la présence de Valérie Lemercier dans Laissez-vous tenter pour présenter son film Aline, sur la vie de Céline Dion, Cyril Lignac dévoile ce 4 novembre une recette du Canada : la fameuse poutine.

"La poutine est un plat typiquement québécois et on mange ainsi des frites avec du fromage et une sauce brune. C'est un mélange assez particulier. On a tout dans ce plat : les frites un peu grasses, le fromage fondu et pour couronner le tout on y va avec du bouillon de bœuf, du sucre, de la moutarde et un peu de jus de citron", explique Cyril Lignac.

La sauce, "elle est très simple" : dans une casserole, mettez du bouillon de bœuf, de la moutarde, du jus de citron, et ajoutez un peu de cassonade. Faites bien caraméliser et ensuite faites cuire les frites et ajoutez du "fromage quick quick". "Ce sont des petits morceaux de fromage très blancs. On ne sait pas de quel lait ça vient, mais ça croque sous la dent", précise Valérie Lemercier. "Ce n'est pas que c'est bon ou que ce n'est pas bon, c'est particulier", renchérit Cyril Lignac. "En tout cas, c'est calorique et on peut affronter le froid avec une petite assiette de poutine", conclut Valérie Lemercier.

