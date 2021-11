Les astuces de Cyril Lignac pour une salade de quinoa qui a du goût

Bastien d'Herblay écrit : "On nous vente les bienfaits du quinoa mais c'est un peu insipide en bouche, alors chef comment donner du goût à mon quinoa ?"

"Ce qui est vrai c'est que le quinoa c'est bon pour la santé, mais c'est vrai aussi que lorsqu'on ne sait pas le cuisiner, c'est triste", explique Cyril Lignac. On va cuire le quinoa dans un bouillon de volaille ou dans un bouillon de légumes. Faites cuire jusqu'à ce que ça épaississe. Rincez ensuite le quinoa à l'eau.

Prenez des légumes de saison comme des brocolis que vous faites revenir avec de l'huile d'olive dans une poêle ou des morceaux de choux-fleurs que l'on fait caraméliser. "On peut aussi ajouter de la viande pour avoir un plat complet : des petits morceaux de poulet, des crevettes, au choix", poursuit le chef. On peut ajouter du sobacha, le sarrasin japonais croustillant et parfumé, "qui va donner un côté un peu torréfié au plat", ajoute Cyril Lignac. Vous pouvez aussi ajouter de la coriandre, de l'estragon "et là déjà on va avoir du goût".

Assaisonnez avec une vinaigrette au curry réalisée avec 4cl de vin blanc, de l'huile d'olive, un peu de curry et mélangez le tout. Et pour agrémenter la salade, posez un œuf mollet (cuisson 6 minutes) sur le quinoa et quand "on va le couper le jaune d'œuf va lier cette vinaigrette et on va se régaler", conclut le chef.



