Les astuces de Cyril Lignac pour un pot-au-feu traditionnel et goûteux

Héléna qui vit à Mulhouse aimerait savoir "à quoi ressemble le pot-au-feu" de Cyril Lignac.

"Pour faire un bon pot-au-feu, il faut déjà choisir une bonne viande", démarre le chef. "Donc il faut soit de la queue de bœuf, soit du paleron, soit de la joue de bœuf, soit du gîte. En fait, ce sont des morceaux qui méritent de cuire longtemps et qui sont hyper savoureux", poursuit Cyril Lignac.

Dans une grande marmite, mettez de l'eau, une bonne poignée de sel, du poivre en grains, des clous de girofle. Réalisez un bouquet garni avec du thym et du laurier et ajoutez-le dans la marmite. Faites d'abord blanchir la viande, "c'est-à-dire qu'on va commencer à la cuire", et "il va y avoir des impuretés qui vont sortir et là on va les écumer", décrit le chef. Faites cuire ensuite pendant 1h30 "tranquillement pour que la viande cuise tout doucement".

Pensez à réécumer pendant la cuisson puis ajouter les carottes, les navets, les oignons et les poireaux, et on laisse cuire pendant 2 heures à petits bouillons. "Il faut toujours que la viande cuise délicatement", résume Cyril Lignac. "C'est un plat de famille et un vrai plat d'hiver et ça c'est quand même le petit bonheur", conclut-il.

La petite astuce : "s'il vous reste de la viande du pot-au-feu, le lendemain, vous pouvez faire un hachis parmentier".