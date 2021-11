Les astuces de Cyril Lignac pour un bar en croûte de sel facile et délicieux

William écrit : "Hier en faisant le marché, j'ai trouvé un très joli bar chez mon poissonnier" et demande à Cyril Lignac des conseils pour le cuisiner.

"Ce que j'adore à la maison, c'est le bar en croûte en sel. Déjà, c'est très beau et très impressionnant. Quand on fait un bar en croûte de sel à la maison, on régale un peu tout le monde", explique Cyril Lignac.

On achète un joli bar et on demande au poissonnier de garder les écailles. On le vide bien. Ensuite, on prend du sel, un ou deux blancs d'œufs que l'on brasse bien. Tapissez le bas d'une plaque avec du sel. Vous pouvez garnir le poisson avec des gros morceaux de citron, du basilic, des branches de fenouil ou des épices.

"Et après c'est un jeu d'enfants : on fait un pâté de sable", précise Cyril Lignac. Recouvrez bien le poisson et selon votre quantité de blancs d'œufs utilisés, vous allez avoir une croûte plus dure ou plus moelleuse" ajoute le chef qui recommande "de mettre un peu plus de blancs", pour "casser la croûte c'est plus facile".

Faites cuire 20 minutes à 190 degrés pour un poisson d'un kilo. Ensuite une fois que le poisson est sorti, on le laisse reposer 10 minutes avant de casser la croûte. Vous pouvez accompagner ce plat avec des petits légumes verts comme des épinards avec de l'ail ou une purée de pommes de terre.