Pâtisserie : les astuces de Cyril Lignac pour un soufflé glacé alsacien

Jocelyne vit dans les Alpes-Maritimes et raconte qu'elle avait goûté dans un restaurant en Alsace "un soufflé glacé au gewurztraminer", dont elle garde "un souvenir ému". Elle aimerait les conseils de Cyril Lignac pour pouvoir reproduire ce dessert.

"Il faut déjà préparer les verres", précise Cyril Lignac. Il faut alors entourer quatre verres avec des petites bandes de papier, "pour donner du volume supplémentaire au soufflé glacé", ajoute le chef.

Dans une poêle, versez une cuillère à soupe de miel et un jus de citron. Ajoutez trois poires coupées en cubes. Déglacez avec un petit vin doux d'Alsace comme le gewurztraminer. Laissez cuire pendant 10 minutes puis mixez le tout. Préparez une chantilly avec 33cl de crème liquide, du sucre et ensuite on monte des blancs d'œufs. "Donc en fait, c'est très simple : c'est les fruits, la crème fouettée, les blancs montés en neige et ensuite on verse dans le moule et on met dans le congélateur", détaille Cyril Lignac. Vous allez avoir une crème "avec l'onctuosité d'une glace".