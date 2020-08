L'Orléanais et la Sarthe : rillettes, moutarde, tarte tatin à l'honneur

publié le 17/08/2020 à 13:37

L'été continue avec "RTL vous régale". Chaque jour, Luana Belmondo, Jean-Sébastien Petitdemange, Jean-Michel Zecca et toute l'équipe de l'émission vous emmènent faire le tour de France des régions, pour découvrir ou redécouvrir les produits de notre terroir. Avec eux, c'est aussi l'occasion de rencontrer les producteurs, maraîchers, restaurateurs et autres artisans qui font la fierté de leur région.

Pour cette émission, "RTL vous régale" part visiter l'Orléanais. Ancienne province dont la capitale est Orléans, l'Orléanais regroupe plusieurs départements, dont font partie le Loiret, mais également la Sarthe. Du côté de la Loire, on retrouve un pays composé de vastes plaines et marqué par l'histoire de France. L'histoire d'Orléans, ville de Jeanne d'Arc, se raconte aux travers de ses murs et sculptures, entre la place du Martroi, la rue Royale, et la place de la cathédrale. L'histoire, on la retrouve aussi au Mans, au cœur sa vieille ville. Sa cathédrale fait aujourd'hui partie des plus belles bâties en France entre le 11è et le 15è siècle. Un patrimoine historique unique pour cette ancienne province, et une identité qui se ressent également dans l'assiette...

Dans une aussi grande région, les spécialités ne manquent pas. Au Mans, les rillettes, ô combien célèbres, sont depuis longtemps une tradition régionale. À Orléans, c'est la moutarde qui est reine. Conçue à partir d'une recette oubliée de 1580, elle est aujourd'hui fabriquée à partir d'une méthode traditionnelle. Enfin, si vous passez par Montargis, dégustez les fameuses pralines de Montargis, à base d'amande et de caramel...

L'évidence : les rillettes du Mans

C'est la plus célèbre des rillettes et pourtant, elle n'a pas son IGP. Riches en morceaux et fibres de viande, ces rillettes sont longtemps restées des préparations domestiques, destinées dès l’origine à conserver la viande de porc, réalisées deux fois par an lorsque l'on "tuait le cochon". Jean-Sébastien vous raconte tous les secrets de fabrication de ces maigres morceaux de viande, devenus des incontournables de la région.

Le choix de Luana : tatin d'aubergine

Luana Belmondo nous donne la recette de sa tatin d'aubergine.

L'ambassadeur : la tarte tatin avec Olaf Pezard, chef de la maison Tatin

La tarte tatin a une histoire, romancée ou non... Et ce sont deux sœurs, les sœurs tatin, qui en sont à l'origine. Pour en parler, Olaf Pezard, chef du restaurant de l'hôtel tatin, à Lamotte-Beuvron. Véritable institution, c'est l'hôtel dans lequel les sœurs tatin ont inventé, à la suite d'une maladresse, cette célèbre tarte.

Le défi frigo

