Les astuces de Cyril Lignac pour une salade étonnante au cheddar et aux crevettes

Recette : la salade de laitue et crevettes au cheddar de Cyril Lignac

Recette : la salade de laitue et crevettes au cheddar de Cyril Lignac

Recette : la salade de laitue et crevettes au cheddar de Cyril Lignac

Recette : la salade de laitue et crevettes au cheddar de Cyril Lignac

Ingrid, qui réside dans le Morbihan, cherche une recette " fine et gourmande avec du cheddar affiné pour le sublimer". Elle précise que c'est du cheddar affiné plus de 300 jours par son fromager.



Pour cette recette, prenez de la laitue ou de la romaine, "et on va faire une vinaigrette japonaise". Mélangez 80g de yaourt grec, 16g de pâte de tahini [crème de sésame, ndlr], 10g de jus de citron, 8cl de sauce soja et une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Cette vinaigrette, Cyril Lignac la cuisine dans son restaurant japonais Le Bar des Prés Pour la crème de tahini, vous pouvez la trouver en épicerie. Prenez quelques crevettes décortiquées, des croûtons de pain.

Déposez le tout dans un saladier, assaisonnez puis mélangez bien. Par-dessus, râpez le cheddar avec une microplane. "Cela nous donne des petits fils de cheddar et c'est délicieux", détaille Cyril Lignac. "C'est une belle entrée, mais ça peut être un plat", conclut le chef.