Sans gluten : la recette facile du moelleux cake orange et épices pour Noël

C’est enfin la saison des belles oranges de Noël, ce superbe agrume traditionnellement lié aux célébrations de fin d’année. Voici donc une recette très facile et rapide à cuisiner qui lui fait honneur : un tendre cake à l’orange et aux épices de Noël, un cake dont le moelleux est renforcé par l’utilisation de poudre d’amande et d’un peu de farine de millet pour lui apporter une superbe couleur dorée.

Il est garni pour la gourmandise de petits cubes d’oranges confites, parfumé de zeste d’orange et même d’une pointe de Cointreau, ce délicieux alcool d’orange (l’alcool s’évapore à la cuisson). Le parfum d’orange est également renforcé par l’utilisation du mélange classique de Noël "4 épices", composé de cannelle, poivre noir, girofle et muscade.

Pour les personnes cœliaques, il faut bien vérifier que les épices utilisées soient certifiées sans gluten, car malheureusement, les épices subissent souvent des contaminations croisées. Pour les personnes préférant une version sans gluten également sans lactose, ce cake supporte très bien en substitution du beurre, soit de la margarine, soit une huile végétale neutre (non fruitée).

Dans cette recette, la farine de millet peut se remplacer simplement par de la poudre d’amande en même mesure.



Sans gluten : la recette facile de cake orange et épices de Noël Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

Pour le cake :

- 90 g de poudre d’amande

- 20 g de farine de millet

- 70 g de farine de riz demi-complet

- 50 g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

- 2 cuillères à café de poudre à lever

- 1 cuillère à café de sel

- 1 cuillère à café d’épice "4 épices"

- 150 g de beurre doux à température ambiante légèrement mou

- 150 g de sucre de canne blond en poudre

- 4 œufs

- 1 belle orange de table pour le zeste de la peau, bio de préférence

- 150 g d’oranges confites en petits cubes

- En option : 2 cuillères à café de Cointreau

Pour la décoration :

- 4 tranches d’oranges confites pour la décoration

- 2 cerises confites

- 1 anis étoilé

- 1 cuillère à soupe de sucre glace

Les ingrédients pour le cake orange et épices sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

1. Préchauffer le four à 175°C et chemiser un moule à cake.



2. Dans un grand bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : poudre d’amande, farines, fécule, poudre à lever, sel, épices. Garder de côté.



3. Prélever un peu de ce mélange et saupoudrer sur les petits cubes d’oranges confites. Ainsi il ne se colleront pas entre eux et ne tomberont pas au fond de la pâte lors de la cuisson. Garder de côté.



4. Dans un saladier, battre (au mixeur électrique) le beurre mou avec le sucre. Ajouter les œufs, le zeste de l’orange et le Cointreau. Ajouter alors les ingrédients secs et continuer de mélanger.



5. Verser enfin les petits cubes d’oranges farinés. Mélanger une dernière fois la pâte à la spatule ou cuillère en bois et verser le tout dans le moule chemisé.



6. Cuire environ 50 minutes. Une pique en bois insérée au centre du cake doit ressortir sèche.



6. Au bout de 10 minutes en dehors du four, démouler, laisser complètement refroidir sur une grille et décorer de sucre glace, d’orange confite, de cerises confites et d’anis étoilé.

