Les astuces de Cyril Lignac pour une salade d'oranges sucrée et salée

Pour cette saison hivernale, Cyril Lignac dévoile sa recette d'une salade d'oranges.

Il existe la salade d'oranges sucrée et salée. Pour la version sucrée, mélangez des oranges avec des pamplemousses. Ajoutez des graines de grenade, mélangez. Vous pouvez ajouter de la fleur d'oranger ou des feuilles de menthe.

Pour la version salée : faites une salade mâche, levez les suprêmes d'oranges et les suprêmes de pamplemousse. Faites une vinaigrette avec de l'huile d'olive, le jus des agrumes, du sel et du piment d'Espelette. Réalisez un tartare de Saint-Jacques ou faites sauter des crevettes dans une poêle que vous déposez sur la salade, avec des croûtons, de l'huile de sésame et les suprêmes des agrumes.

