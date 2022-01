Les astuces de Cyril Lignac pour un cassoulet traditionnel et savoureux

Cyril Lignac dévoile sa recette d'un cassoulet traditionnel sans que les haricots ne se transforment en purée.

Pour réaliser ce plat, il vous faut des haricots tarbais. Faites les tremper la nuit avant de démarrer la recette. Il vous faut aussi une saucisse de Morteau que vous faites bien colorer au four pendant 10 minutes. Ensuite, coupez-la en tranches.

Dans une cocotte, mettez de l'huile d'olive, de l'huile de pépins de raisin, du beurre et faites revenir un oignon. Ajoutez des carottes coupées, des branches de céleri et une fois que c'est cuit, ajoutez les haricots. Mélangez puis versez 300g de sauce tomate, de l'eau (un quart de litre) et laissez mijoter 30 à 40 minutes à feu doux. Ajoutez le thym, le laurier, mettez du poivre et du sel.

Puis mettez les saucisses dans votre cocotte. Vous pouvez ajouter du confit de canard et de la poitrine de cochon. Faites mijoter tranquillement pendant un long moment. Et quand c'est bien cuit, mettez votre préparation dans un petit ravier en terre avec de la chapelure, du beurre. Passez au grill "pour faire la croûte", décrit Cyril Lignac.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.