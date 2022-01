Cyril Lignac dévoile sa recette inratable de mousse au chocolat

Parmi les desserts au chocolat qui sont appréciés, la mousse au chocolat reste la star. Cyril Lignac dévoile sa recette de mousse gourmande et inratable.

"Je l'aime bien la mousse au chocolat avec moitié de chocolat de lait et moitié de chocolat noir, comme ça c'est un peu plus souple", explique Cyril Lignac. Il vous faudra 90g de chocolat noir et 90g de chocolat au lait, un jaune d'œuf, 10g de sucre.

Faites d'abord une crème anglaise avec 50g de lait et 50g de crème liquide. Ensuite à côté, dans 180g de crème liquide, ajoutez les copeaux de chocolat noir et chocolat au lait et faites fondre. Mélangez le chocolat noir et le chocolat au lait, allégez le tout avec une crème fouettée.

Mettez cette mousse dans un petit saladier et vous pouvez ajouter des copeaux de chocolat dessus, des morceaux de mangue fraîche, des fruits de la passion.

