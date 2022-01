Les astuces de Cyril Lignac pour réussir le saumon gravlax

Si vous souhaitez cuisiner du saumon gravlax en entrée, Cyril Lignac recommande de prendre 80g de saumon et 180g si c'est en plat.

Pour la recette, prenez le cœur du saumon, le morceau le plus épais du poisson. Enrobez-le dans un mélange de trois quarts de sel de Guérande et un quart de sucre semoule, de l'aneth et de la coriandre. On mélange bien avec du poivre et des baies roses. Roulez votre saumon dedans puis entourez-le de papier film. Faites cuire dans ce mélange pendant 20 à 40 minutes et rincez ensuite le poisson à l'eau pure pour enlever le sel et le sucre.

"C'est une cuisson qui va raffermir les chairs et avoir comme un carpaccio, mais quand même avec cette technique particulière qui donne sa saveur au poisson", poursuit Cyril Lignac. Mettez ensuite le saumon dans un linge propre. Taillez de fines tranches et faites une vinaigrette avec de l'huile d'olive et du fruit de la passion pour accompagner votre saumon.

