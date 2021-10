Les recettes originales de Cyril Lignac pour déguster du foie de morue

Bertrand qui vit dans l'Essonne, "adore le foie de morue" et se demande "comment faire une recette facile et succulente". "J'ai l'habitude de le mettre dans une salade composée, et j'aimerai bien un peu de fantaisie", conclut-il.

"Comme ce n'est pas ma grande passion, je me suis dit qu'on allait faire un houmous de foie de morue", explique en riant Cyril Lignac. Pour cette recette, il vous faut des pois chiches mixés avec un petit peu de tahini (de la pâte de sésame), du jus de citron. Gardez le jus des pois chiches pour détendre la pâte, révèle le chef.

Ajoutez une boîte du foie de morue , "un peu comme on veut" ajoute Cyril Lignac. "Si on veut que ça sente un peu plus fort, on en met un peu plus", précise le chef. Mixez le tout et on peut le servir avec du pain pita. Ou bien tartinez cet houmous dans un plat, ajoutez deux œufs durs et des pois chiches pour faire une belle entrée. "Cela change du traditionnel houmous", conclut Cyril Lignac.