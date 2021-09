Pâtisserie : les secrets de Cyril Lignac pour un caramel qui ne cristallise pas

Lou, qui réside à Boulogne-Billancourt explique qu'elle n'arrive pas à cuisiner le caramel de Cyril Lignac et qu'elle a donc besoin de savoir les bases de cette recette pour y parvenir.

"Pour éviter que ça cristallise, il faut déjà bien faire un caramel et bien nettoyer sa casserole, car ce sont souvent les petites impuretés qui font cristalliser le caramel", indique Cyril Lignac.



Il vous faut 20g d'eau et 80g de sucre. Remuez délicatement et n'y touchez plus. "C'est souvent quand on le remue que ça cristallise car on ajoute de l'oxygène", prévient le chef. Enfournez 125g de noix de pécan pour les torréfier puis ajoutez-les dans le caramel. Là, on les dépose sur une plaque sur du papier sulfurisé et on a "cette masse de caramel et de noix de pécan".

Laissez refroidir et pendant ce temps réalisez le brownie. Dans une casserole d'eau chaude, on met un saladier pour faire un petit bain-marie. Faites fondre 125g de beurre, 60de chocolat au lait et 100g de chocolat noir. Dans un autre saladier, mélangez deux œufs, 150g de sucre que l'on bat et ajoutez votre mélange de chocolat fondu, 40g de farine, un peu de fleur de sel. Coulez la préparation à l'intérieur d'un plat et ajoutez les noix de pécan caramélisées coupées en petits morceaux . Enfournez à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes et vous avez un chocolat caramel "gourmand-croquant".