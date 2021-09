Pâtisserie : Cyril Lignac vous donne ses astuces pour un crumble sucré-salé aux prunes

Isabelle vit à Paris et aimerait "une variante de recette de crumble avec des prunes".

Pour cette recette, il faut 300g de prunes. Retirez le noyau et coupez 150g de pommes Granny Smith, "pour le côté très acidulé, parce que la prune c'est quand même très riche, très sucrée", précise Cyril Lignac. Beurrez le moule et coupez 100g de cheddar avec 3 cuillères à soupe de sirop d'érable, 2 cuillères à soupe de sucre cassonade. On mélange et on râpe un peu de noix de muscade avec du sel. Ajoutez deux cuillères à café de Maïzena et mélangez. "On obtient alors une pâte que l'on va pouvoir cuire", détaille le chef.

Dans un saladier, mélangez 120g de farine, 65g de beurre en cubes et de la cassonade. sablez et ajoutez des flocons d'avoine. Lors du mélange, versez les fruits dessus. Enfournez à 190 degrés pendant 40 minutes et servez ce crumble avec de la crème crue.