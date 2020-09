VIDÉO - "Aline" : les premières images du biopic de Valérie Lemercier sur Céline Dion

publié le 01/09/2020 à 15:02

Dans son prochain film, Valérie Lemercier se transforme en Céline Dion, ou plutôt en Aline Dieu, chanteuse québécoise au succès retentissant dont la vie est - bien sûr - inspirée par celle de l’interprète de S'il suffisait d'aimer.

Dans ce long-métrage, Valérie Lemercier incarne cette Aline Dieu de l'enfance à la gloire en compagnie de toute une armée d'acteurs canadiens qui incarneront les hommes et les femmes de la vie d’Aline/Céline. Ce dispositif créatif ne manquera pas d'étonner le spectateur mais c'est sans doute ce choix audacieux qui fera d'Aline un vrai film de cinéma. Les retours des premiers critiques de cinéma sont enthousiastes et, avant la sortie du film très attendu dans les salles obscures en novembre, Valérie Lermercier a dévoilé les premières images de son nouveau bébé sur le plateau de Quotidien sur TMC.

Dans cette première bande-annonce, on peut découvrir que les chansons de Céline Dion (réinterprétées par deux chanteuses) feront partie du film et que Valérie Lemercier a réussi à s'approprier les postures et les looks iconiques de Céline Dion. Un film qui se veut "premier degré", à la fois drôle, vivant et émouvant. Si vous craignez une comédie qui se moquerait gratuitement de la chanteuse, vous pouvez d'ores et déjà vous rassurer et réserver vos places pour le 18 novembre 2020.